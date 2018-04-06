Новости версия для печати В Орловской области отмечена высокая заболеваемость гриппом Об этом сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на орловское Управление Роспотребнадзора.



На данный момент зафиксирован эпидемический подъем заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидемический порог превышен на 15,7%. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами гриппа А (H3N2), А (H1N1)2009, гриппа В и вирусами не гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа в положительных находках респираторных вирусов составляет более 90%, сообщает http://orel-region.ru





Орловское Информбюро

6 апреля 2018 года







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