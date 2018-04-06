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В Орле завершился городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Моя Россия -2018»

Дуэту лауреатов фестиваля в номинации «Ансамбль» Руфины Гладких и Ивана Низамова подпевал весь зал. Они выбрали песню Рождественского и Таривердиева «О далекой родине», которую знает и любит уже не одно поколение.

У конкурса уже есть своя история, за 5 лет он стал довольно популярным в Орле. В этом году заявки подали более 100 человек, это на 30 больше, чем в прошлом, но для участия жюри допустило всего 44 исполнителя.

Екатерина Пузанова, начальник отдела молодежной политики администрации г.Орла: «Это конкурс патриотической песни, поэтому песни посвящены патриотической теме. Это песни военных лет, про родину, про маму».

Жюри определило номинации в двух категориях - «Соло» и «Ансамбль». Возраст участников от 10 до 25 лет. В конкурсе приняли участие почти все музыкальные школы, средние специальные учебные заведения и, конечно, вузы.

Елена Болдовская, председатель жюри конкурса-фестиваля «Моя Россия 2018»: «Очень хорошие дети, они с каждым годом взрослеют и продолжают участвовать. И конкурсанты, которые раньше выступали, взрослеют еще и с точки зрения эмоционально-музыкального развития».

Конкурс стал ярким музыкальным событием. Поддержать молодежь пришли люди старшего поколения, у которых к патриотической песне особое отношение. Они наизусть знают чуть ли не весь советский репертуар, и могут спеть песню на любую букву алфавита.

На гала-концерте состоялось и награждение победителей. Лауреатами конкурса в номинации «Соло» стали Анна Тарелина, Алена Лыкина, участница вокальной студии ОГУ им. Тургенева, и Юлия Михайлова.

Алена Лыкина, лауреат фестиваля-конкурса «Моя Россия -2018»: «Конкурсы - это стимул развиваться. Я заняла второе место и у меня есть стимул занять первое место, поэтому я буду участвовать еще и, наверное, не раз».

А гран-при конкурса фестиваля «Моя Россия-2018» в этом году получил Александр Нефёдов.