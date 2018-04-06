Новости версия для печати Военные комиссариаты России отметили столетний юбилей Первый военный комиссариат появился в молодой советской республике 8 апреля 1918 года. Вот уже 100 лет на военкоматах, как их еще называют, лежит огромная ответственность по созданию кадрового ресурса вооруженных сил страны.



Весна и осень для военкоматов страны - самая горячая пора. Идет призыв в вооруженные силы. В этом году по плану Орловский комиссариат должен поставить под ружье более 1000 молодых парней. И так на протяжении уже целого века. В годы самых сложных испытаний для страны военкоматы всегда были на первом рубеже. Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Государство понимало необходимость создания мобилизационных ресурсов, необходимость организации призыва граждан в вооруженные силы. Но история местных органов военного управления начинается не сто лет назад, она начиналась несколько раньше, но, тем не менее, название «военный комиссариат» наша организация получила сто лет назад. Для нас это праздник, и я все ветеранов поздравляю с этим замечательным днем». Великая Отечественная война, интернациональный долг Афганистану, наведение порядка на Северном Кавказе, Чернобыль - это не просто вехи в истории военкоматов, это точки самой напряженной работы. И они справлялись. Сегодня перед ними стоят не менее важные задачи. Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Мобилизационная подготовка в Орловской области проводится на очень высоком уровне благодаря преемственности поколений, фундамент которой заложили наши старшие товарищи, именно они заложили фундамент работы воинского учета, мобилизационной подготовки, подготовки молодежи к военной службе, призыву. Проводится и огромная военно-патриотическая работа». Для большинства тех, кто пришел в этот день на торжественное собрание военкоматы - это служба, которой была отдана большая часть жизни, но много было и тех, кому комиссариат определил судьбу. Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета: «Для меня военкомат имеет тоже огромное значение. Я помню момент, когда получил первое приписное свидетельство. Я был первым из класса, кто его получил, и очень был горд тем, что военкомат меня поставил на учет. Я был призван, и окончил военное училище, и вся моя судьба была связана с военной составляющей». В настоящее время, как и 100 лет назад, на военные комиссариаты возложены задачи, от своевременного и качественного выполнения которых зависит боевая и мобилизационная готовность Вооруженных Сил. Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Военный комиссариат нашей области по праву занимает лидирующие позиции не только в военном округе, но и в целом в вооруженных силах России. Выражаю уверенность в том, что и в целом сотрудники военкоматов, верные воинскому долгу, продолжат крепить мобилизационную готовность». С грядущим юбилеем орловский комиссариат поздравили представители областной и городской власти. Многие из тех, кто трудился в разные годы на благо страны и тех, кто честно выполняет свой воинский долг сегодня, были награждены почетными грамотами и благодарностями, а также ведомственными наградами разного достоинства.





Оксана Гранн

6 апреля 2018 года







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