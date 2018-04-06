Новости версия для печати Сегодня – Великая Пятница И в эти минуты в Ахтырском Кафедральном Соборе Орла митрополит Антоний совершает Вечерню с выносом Плащаницы Спасителя.



Сегодня - Страстная Пятница - самый строгий день Великого поста.

Андрей Михалев, настоятель Свято-Троицкого храма: «В этот день не положена Божественная литургия, свершаются Царские часы, так как в этот день страдает Господь. Во всех храмах Русской Православной Церкви будет вынесена Плащаница для поклонения верующих и отслужен чин погребения». Накануне, в Чистый Четверг, хозяйки навели порядок в доме и покрасили яйца. В православии яйцо символизирует гроб Господен. Мертвое снаружи, но живое внутри.

Андрей Михалев, настоятель Свято-Троицкого храма: «По преданию, Магдалина принесла императору Тиберию яйцо со словами Христос Воскресе. Император ответил ей, что скорее я поверю, что это яйцо станет красным, нежели тому, что человек может воскреснуть. И на глазах императора яйцо приобрело красный цвет. Поэтому все облачение священников в этот день имеет красный цвет, что символизирует кровь спасителя». Определенные символы несут и творожные пасхи, которые готовят в специальных формах. В некоторых семьях такие формы хранятся веками и переходя по наследству.

Пирамидальная форма обозначает символ горы Галгофы, где был распят Иисус.



Пасхальный кулич выпекают высоким, в форме церковной просфоры, и обязательно украшают кондитерской посыпкой, кремом или сахарной глазурью. Кто-то всегда печет куличи дома, но многие предпочитают покупать уже готовые. Впрочем, сегодня в торговых точках можно купить к Пасхе буквально все – и пасхи, и куличи, и крашеные яйца.



Завтра во всех храмах пройдет освещение пасхальных блюд. А с вечера субботы начнется Всенощное бдение. После службы верующие отправятся по домам встречать Пасху с родными и близкими.



Пасхальный стол некоторые украшают и декоративными композициями, в центре которых цыплята, кролики и, конечно же, яйцо. Праздник есть праздник, в этот светлый день нужно не только разговляться после длительного поста, но и глаз радовать прекрасным.









Татьяна Тимохина

6 апреля 2018 года







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