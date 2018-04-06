Новости версия для печати Вместе - не страшно О пользе и смысле инклюзивного образования и о проблемах психолого-педагогического сопровождения этого процесса сегодня говорили в Орле. На два дня наш город стал центром проведения 5-й научно-практической конференции. Она - международная. Ученые из США, Молдовы, Абхазии и нескольких регионов России сходятся в одном: каждый ребенок имеет право на общение. В этом и есть смысл инклюзии.



Доступная среда - в действии. Опорный вуз присоединился к этой программе несколько лет назад. Сейчас здесь обучаются около 200-т студентов с ограниченными возможностями здоровья. Для них в каждом корпусе обустроены специальные пандусы, а текст на табличках продублирован специальным шрифтом Брайля. Но доступность образования должна быть не только в архитектуре. О педагогике на уровне мысли и о развитии креативных способностей особенных детей больше 350-ти педагогов, психологов, дефектологов и тьюторов говорят в Орле. Россия, США, Молдова, Абхазия – в телемостах и лично. Говорят о том, почему важно избавить ребенка с особенностями от вынужденной изоляции, и включить его в среду обычных детей. И здесь без помощи педагогов не обойтись.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Мы готовим преподавателей-дефектологов, преподавателей-логопедов, которые сегодня должны быть более востребованы именно для того, чтобы научить детей современными методами, современными способами общаться, готовиться как к образованию, так и к продолжению своей жизни». В Орловской области живут 3 тысячи детей с особенностями развития. Многие, конечно, учатся дистанционно, некоторые посещают обычную школу или детский сад. Стереотипы приходится ломать ежедневно, - признаются педагоги. Надо убедить родителей обычных детей, что инклюзивное обучение - на пользу всем.

Надежда Кузнецова, заместитель заведующего детским садом №65 г. Орла: «Как для ребенка, так и для нас – это очень важно, что ребенок находится в обществе. Он видит детей, которые находятся в группах здоровых, берет с них пример и тянется к ним». Пример же для всего ЦФО - 92-й орловский детский сад. Там уже несколько лет работают две группы для детей с аутизмом. На индивидуальном подходе и интеграции инвалидов в общество основан и партийный проект «Единая страна – доступная среда».

Елена Сухоленцева, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Единая страна – доступная среда»: «Необходимо преодолевать социальную исключенность этих детей, а этому как раз и способствует широкий обмен мнениями среди общественности и выбор новых форм, технологий». Обмен мнениями завершится завтра. А итогом совместной деятельности ученых, педагогов и родителей станет специальный сборник.





Надежда Невматулина

6 апреля 2018 года







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