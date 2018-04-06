Новости версия для печати В орловском Аграрном университете стартовал конкурс юных исследователей окружающей среды В нем участвуют лучшие ученики 57-и школ Орловщины. Более 100 школьников получили возможность публично защитить свою научную работу. И темы были вполне взрослые.



Приветствуя участников, ректор университета Татьяна Гуляева с уверенностью отмечала, что заинтересованный разговор в рамках конкурса, кроме обмена опытом, даст новый толчок для совместной работы в направлении интеллектуального потенциала молодежи Орловщины. При этом все новые предложения и инновационные идеи не останутся без внимания.

Татьяна Гуляева, ректор Орловского Государственного Аграрного Университета: «Наука - это двигатель прогресса, и важно, что в столь юном возрасте школьники заинтересованы в проведение исследований по биологии, связанных с растениеводством, животноводством, с охраной окружающей среды, поэтому мы им всем желаем победы и надеемся, что многие ребята после таких конкурсов станут нашими студентами». Стоит отметить, что сегодня интерес к научно-исследовательским проектам проявляется с раннего детства. Многие родители хотят воспитать в своих детях личность, способную творчески мыслить. Поэтому доклады представленные школьниками, впечатляют. Так, одна из участниц к реализации своего проекта привлекла бабушку. Выступая в номинации «Зоотехния и ветеринария», школьница рассказала о пользе козьего молока и о том, как правильно воспитывать животное.

Ирина Ветрова, ученица Краснорябинской СОШ Хотынецкого района: «В десятидневном возрасте козлята были отделены от коз, и вскармливались отдельно, что позволяло вести учет молока, и наблюдать за развитием молодняка. У моей бабушки есть корова по кличке Марта, и это позволило мне без препятствий сравнивать козье и коровье молоко». Для номинаций в сфере экологии было выделено около 10 секций, в которых своя комиссия из профессоров и педагогов. Юным исследователям участие в конкурсе открыло ценность труда в области науки и позволило каждому из них найти тропинку к будущему, где возможно именно его проект поможет экологии России.





Всеволод Трифонов

6 апреля 2018 года







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