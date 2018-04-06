Новости версия для печати Орловские тургеневеды посетили Европу 20 марта из Орла в Европу отправилась большая делегация, которая побывала в нескольких городах Германии и Франции, связанных с именем нашего великого земляка, писателя Ивана Тургенева. В музее его имени члены «орловской культурной экспедиции» рассказали о поездке, встречах и впечатлениях, которыми были наполнены 10 дней удивительной командировки.



Эта поездка музейных работников, преподавателей вузов, библиотекарей, состоялась в рамках подготовки празднования 200-летнего юбилея классика русской литературы. Экспедиция побывала почти во всех знаковых европейских городах, в которых бывал и Иван Сергеевич - Дрездене, Мюнхене, Париже, Баден-Бадене, и, конечно, в Буживале.

Вера Ефремова, заведующая Орловским объединенным государственным литературным музеем И.С.Тургенева: «Наш добрый друг Александр Яковлевич Звягельский показал нам тургеневский дом, показал все те мемории уникальные, которые связаны с жизнью Тургенева, Полиной Виардо, семьи Виардо. И завершающим нашим аккордом стало посещение Берлинского университета». Члены Тургеневского общества поделились впечатлениями от поездки со всеми желающими. А результатом поездки станет большой сборник, или альбом, в котором, все те, кто посетил в юбилейный год тургеневские места, оставят свои путевые записки и размышления.





Эва Стасюлевич

6 апреля 2018 года







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