На Орловщине вблизи подтопленных низководных мостов организована работа спасателей

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пятница
6.04.2018
18:00:42
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На Орловщине вблизи подтопленных низководных мостов организована работа спасателейВ Орловской области продолжается интенсивное весеннее половодье.
Для обеспечения безопасности жителей ряда населенных пунктов Орловщины, расположенных вблизи подтопленных низководных мостов организована работа временных пожарно-спасательных и спасательных постов.
Для контроля за прохождением половодья в регионе организована работа оперативных групп. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона, сообщает информационный портал Орловской области.
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