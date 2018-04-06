Новости версия для печати В преддверии пасхальных богослужений храмы города Орла посетили инспекторы государственного пожарного надзора Неотъемлемой частью православной литургии является использование открытого огня – в храмах всегда горят свечи и лампады. Именно этим и обусловлено повышенное внимание инспекторов к церковным строениям.



Как сообщил зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области Вадим Илюшечкин, особое внимание выделялось запасным выходам из храмов, наличию первичным средствам пожаротушения. Со всеми настоятелями и работниками храмов был проведен инструктаж.



В пасхальную ночь будет организовано дежурство сотрудников МЧС в каждом из храмов города.





Иван Суверин

6 апреля 2018 года







На главную страницу





