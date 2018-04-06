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Сегодня в Орле после долгой реконструкции открылся обновленный зал спортшколы олимпийского резерва № 3

Открытие стало подарком в международный День спорта на благо мира, который отмечается сегодня. Эту дату учредили в 2013 году для того, чтобы помочь спортсменам направить свои усилия на выработку основных ценностей спорта: честной игры и уважения к оппоненту.

Зданию СШОР №3 - почти полвека. Один из первых крытых залов для гимнастики в ЦФО. До ремонта главной проблемой здесь было отсутствие системы вентиляции и тепла – в любую погоду дети занимались при температуре в 10 градусов.

Это здание было закрыто на реконструкцию в 2015 году, в 2016 здесь произошел пожар, но сегодня от него не осталось и следа. Зал полностью подготовлен для тренировок. Здесь есть зона мужской гимнастики, зона женской гимнастики и зона для занятий акробатикой.
За время ремонта конструкцию здания усилили, надстроили третий этаж. Заменили теплотрассу, электрику и систему отопления. Вставили новые окна, закупили мебель и снаряды. Оборудовали медицинский и тренерский кабинеты, душевые. Юные спортсмены такие перемены оценили: они рады появлению и хореографического зала, и спортивных снарядов для малышей.

Пока шла реконструкция, ребята ютились в других залах Орла и Орловского района, но тренировки не прекращали.
Александр Мирошкин, директор БУ ОО «СШОР №3»: «Все довольны! Конечно, это контраст большой по сравнению с тем, что было. Поэтому мы так тепло и искренне благодарим всех, кто предоставил такую возможность детям заниматься». 
Работать еще есть над чем: в зале ждут новых гимнастических ковров. Средства на их покупку уже выделены из областного бюджета. Еще на одну проблему обратил внимание глава региона, приехав поздравить ребят с открытием зала, - свисающие с потолка электропровода.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я должен сказать своим заместителям, что провода можно и убрать. Нужно в ближайшее время решить все вопросы, чтоб мы не просто сегодня в преддверии дня рождения проводили праздничные мероприятия, а для того, чтобы создавали те условия, при которых дети будут иметь возможность комфортно и безопасно заниматься».
Уже в апреле школе исполнится 72 года. Сегодня здесь занимаются 1300 спортсменов. Когда-то, еще будучи маленькой девочкой, учиться гимнастике в СШОР №3 пришла и заместитель главы администрации Орла Екатерина Данилевская.
Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации Орла: «Сегодня, когда я сюда пришла и увидела, в каких условиях дети будут заниматься, я думаю, что наша спортшкола должна выйти не просто на всероссийский уровень, но и на международный». 
А равняться ребятам есть на кого: в этих стенах воспитывались известные в нашей стране гимнасты Юлия Бравикова и Максим Романов, акробаты Екатерина Мельникова и Владимир Николаев. За время своей деятельности школа подготовила 30 членов Российской сборной, трех чемпионов мира по спортивной акробатике, почти две сотни мастеров спорта.


Вести-Орёл
6 апреля 2018 года

 


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