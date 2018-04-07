Новости версия для печати

Более 100 юных исследователей окружающей среды приняли участие в областном конкурсе

Как сообщает информационный портал Орловской области, участниками конкурса стали школьники из 10 районов области, городов Орел, Болхов, Мценск и Ливны.

Победителей определили в 8 номинациях: «Агроэкология»; «Зоотехния и ветеринария», «Зоология и экология позвоночных и беспозвоночных животных», «Ботаника и экология растений», «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем», «Экологический мониторинг», «Экология человека и его здоровье», «Юные исследователи» (для участников в возрасте 12–13 лет).

Победители получают призы, при поступлении в вуз им засчитывают дополнительные баллы.

Фото Андрея Сасина

