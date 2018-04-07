7 апреля – Всемирный день здоровья

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7 апреля – Всемирный день здоровьяИдея его празднования принадлежит Всемирной организации здравоохранения. Одна из задач ВОЗ заключается в обеспечении доступа не только к медицинской помощи, но и к информации. Праздник, посвященный всемирному дню здоровья, прошел накануне в орловском медицинском институте.
Организаторами праздника выступили медики-волонтеры. При орловском мединституте эта организация работает второй год и насчитывает больше 100 студентов. Главная их задача - донести до людей мысль, что беречь здоровье - это важно.
Специально к празднику организовали Интерактивную лекцию «Здоровый я - здоровая Россия». Как правильно питаться, строить распорядок дня, как избежать опасных заболеваний, и какой урон организму могут нанести вредные привычки. Волонтеры и сами подготовили доклады на актуальные темы, и пригласили специалистов. Все они отметили, что основными факторами риска для человека являются злоупотребление сигаретами, алкоголем и наркотическими веществами.
Помимо представителей наркодиспансера, к мероприятию подключились и специалисты из физдиспансера. Приверженцы здорового образа жизни даже организовали физминутку – прямо на улице.
Ну, а после зарядки не только настроение поднимается, но и мозги работают лучше. Кстати, праздник в орловском мединституте завершился межфакультетным брейн-рингом на тему «Здоровый образ жизни».
Подключиться к здоровому образу жизни волонтеры призывают не только студентов, но и всех орловцев. Ведь качество и продолжительность жизни человека на 50 % зависит от того, как он живет.