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У православных завершается Великий пост

Накануне хозяйки уже покрасили яйца, приготовили творожные пасхи и испекли куличи. Сегодня во всех храмах пройдет освещение пасхальных блюд, а с вечера начнется Всенощное бдение.

Андрей Михалев, настоятель Свято-Троицкого храма: «Великая суббота - день тишины, когда жены-мироносицы пришли ко гробу и увидели что Господа нет. В этот день будет отслужена божественная литургия Василия Великого».

Ночное богослужение длится до воскресного утра. Отстояв службу, верующие идут по домам встречать Пасху с родными и близкими.