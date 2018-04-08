Сегодня - Светлое Христово Воскресение

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воскресенье
8.04.2018
9:47:02
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Сегодня - Светлое Христово ВоскресениеЭто древнейший и самый важный христианский праздник.
Празднование Пасхи продолжает в течение 40 дней. В этот период верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
День Светлого Христова Воскресения для христиан — это время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное богослужение.
В день Воскресения Христова на стол ставят особые блюда, которые готовят только раз в году: пасхальный кулич, творожную пасху, крашеные яйца. Кроме особенных пасхальных блюд готовят множество традиционных лакомств русской кухни. В начале Пасхальной трапезы принято вкушать освященную в храме пищу, затем уже все остальные блюда.
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