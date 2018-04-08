Новости версия для печати

Руководители Орла поздравляют жителей города с Пасхой

Уважаемые друзья!

Поздравляем всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением!

Каждую весну на протяжении сотен лет верующие отмечают Великую Пасху. Этот праздник для многих является символом непреходящих духовных ценностей: милосердия, человеколюбия, справедливости, торжества добра и истинной веры. Он делает наш мир нравственнее и чище, вдохновляет на добрые дела и поступки.

Каждому из вас в этот великий праздник желаем исполнения надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!

Пусть радость Пасхи принесет согласие в каждую семью, вдохновит на воплощение благородных замыслов и придаст сил для новых свершений!

Мэр города Орла В.Ф. Новиков

Глава администрации города Орла А.С. Муромский