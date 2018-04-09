Новости версия для печати В центре Орла перекроют движение до конца этого месяца В связи с ремонтными работами по бурению скважин, автовладельцев просят заранее скорректировать свой маршрут.



Движение автотранспорта будет ограничено до 30 апреля на следующих участках дорог: - ул. Гостиная (в районе дома №2 на участке от Красного моста до пересечения с ул. Гагарина), - ул. Московская (в районе дома №1 по пл. Мира), - ул. Пушкина (в районе дома №2 по ул. Фомина).





Анна Вайсергисер

9 апреля 2018 года







На главную страницу





