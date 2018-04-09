Новости версия для печати Орловцам предлагают стать донорами костного мозга Ежегодно тысячам людей требуется трансплантация костного мозга, но база данных в России мала, и помочь многим просто не успевают. Поэтому в одном из медицинских центров города пройдет донорская акция.



С 16 по 25 апреля будут брать кровь на типирование для лечения онкобольных. Стать донором просто - достаточно заполнить анкету и сдать на анализ кровь из вены. Но есть еще условие - возраст от 18 до 45 лет. Если ваш уникальный состав генов подойдет больному, то вам позвонят. Подробнее о регистре и донорстве можно узнать по телефону 78-45-05 (с 9:00 до 16:30).





Анна Вайсергисер

9 апреля 2018 года







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