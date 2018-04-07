Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Новый старт на спортивный Олимп. В Орле после реконструкции открыли школу олимпийского резерва. - День для молитвы и покаяния. Сегодня орловцы поклонились плащанице Спасителя. - Орловские реки пробудились от сна. Под водой уже 15 низководных мостов. - На равных условиях. Проблемы инклюзивного образования обсудили сегодня в Орле специалисты из нескольких стран мира.

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Вести-Орёл

6 апреля 2018 года







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