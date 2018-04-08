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Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев со Светлым Христовым Воскресением

Уважаемые орловцы!

Священнослужители Орловской митрополии Русской Православной Церкви!

Сердечно поздравляю вас с Пасхой – Светлым Христовым Воскресением!

Это величайший христианский праздник, «торжество из торжеств». Все мы ждём и встречаем его с чувством особой душевной радости и единения, глубокой веры в торжество правды, справедливости и добра.

Празднование Пасхи несёт в себе огромное и непреходящее гуманистическое значение, имеет глубокую укоренённость и традиции в народном сознании и в жизни нашего общества.

Всё это сберегается и бережно передаётся из поколения в поколение благодаря неустанной работе Русской Православной Церкви. Сложно переоценить роль православия в истории нашей страны, в укреплении духовно-нравственных основ, мира и согласия в современном российском обществе.

На Орловщине мы знаем немало примеров созидательных усилий священнослужителей Орловской митрополии, направленных на пропаганду истинных духовных ценностей, реальную помощь людям во имя решения важнейших социальных проблем. Таких примеров с каждым годом становится всё больше.

Дорогие друзья! В день Светлого Праздника Пасхи искренне желаю всем вам доброго здоровья, счастья, радости и благоденствия, исполнения всех ваших надежд!

Христос Воскресе!

А.Е. Клычков, Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области