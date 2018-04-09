Новости версия для печати Директор орловской строительной фирмы должен своим поставщикам и субподрядчикам около 14-и миллионов рублей Наш материал о бригаде узбекских штукатуров, с которыми не рассчитался подрядчик строительства, получил неожиданное продолжение. В нашу редакцию буквально посыпались звонки от тех, кого этот подрядчик также оставил без денег. С руководителем ООО «Стиль» попытался встретиться наш корреспондент Иван Суверин.



Из оговоренных с подрядчиком шестисот двадцати тысяч зарплаты штукатуры из Узбекистана получили меньше трети. Айруло Розыбаев, штукатур: «Около 3 месяцев мы работали, он обещал 620 тысяч. Он дал нам 200 тысяч, осталось 420 тысяч». После выхода в эфир нашего сюжета к нам обратилось сразу несколько бывших работников и партнеров господина Васина. Собрать их вместе помогли в региональной общественной организации «Народный контроль». Сергей Жуков, председатель региональной общественной организации «Народный контроль»: «Мы попытались встретить господина Васина возле входа одной из строительных фирм, хотели задать ему вопросы». Сам Юрий Васин и его партнеры по бизнесу посетителям были не рады. Владельцы офиса вызвали полицию. В ожидании стражей порядка выслушиваем несколько печальных историй делового взаимодействия с господином Васиным. Владимир Деулин, менеджер по продажам ООО «Электропромснаб»: «Мы осуществили поставку кабельно-проводниковой продукции, оплаты за поставленные материалы не получили до сих пор. На данный момент уже было выиграно дело, получен исполнительный лист». Наталья Соколова, юрист ООО «Истада»: «Экскаваторщиком ООО «Стиль» были порваны высоковольтные кабеля, мы заплатили деньги 80 тысяч. Обратились в Арбитражный суд». Александр Шайхатаров, бывший энергетик ООО Стиль»: «С начала января и до конца февраля я не получил от него заработную плату в размере 20 тысяч». Алексей Калмыков, представитель ООО «Профи»: «Были выполнены работы на сумму порядка двух миллионов рублей. Однако после выполнения работ гражданин Васин практически пропал». В процессе судебных тяжб и обращений в правоохранительные органы, говорят потерпевшие, стала прорисовываться любимая схема их оппонента. Николай Машихин, генеральный директор ООО «Профмонтаж»: «Те деньги, которые он должен был заплатить, он получил сразу авансом. И он их вывел, пока мы работали, через фирмы-однодневки». По совокупности только известным нам потерпевшим Васин должен около 14-и миллионов. У каждого на руках исполнительные листы, которые Васин откровенно игнорирует. Как говорят потерпевший, практически всем он говорит, что у него есть якобы некие покровители. Так еще недавно выглядела визитка бизнесмена: «ООО «Инвестстрой» при поддержке ОРОО «Инвалиды органов внутренних дел и полиции». Об этих ли учредителях идет речь – неизвестно. Однако по нашей информации, указанная организация от Васина отмежевалась еще при первых признаках скандала. Но бизнесмен и его партнеры даже при полицейских чувствуют себя вполне уверенно. Стражам порядка Юрий Васин заявил, что в офисе к нему применили физическую силу. Объяснения полицейским пришлось давать всем участникам событий, включая нашу съемочную группу. Мы, в свою очередь, просим правоохранителей исследовать на предмет криминала изложенные в сюжете факты.









Иван Суверин

9 апреля 2018 года







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