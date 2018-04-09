Директор орловской строительной фирмы должен своим поставщикам и субподрядчикам около 14-и миллионов рублей

|
понедельник
9.04.2018
20:11:07
|
|
Директор орловской строительной фирмы должен своим поставщикам и субподрядчикам около 14-и миллионов рублейНаш материал о бригаде узбекских штукатуров, с которыми не рассчитался подрядчик строительства, получил неожиданное продолжение. В нашу редакцию буквально посыпались звонки от тех, кого этот подрядчик также оставил без денег. С руководителем ООО «Стиль» попытался встретиться наш корреспондент Иван Суверин.
Из оговоренных с подрядчиком шестисот двадцати тысяч зарплаты штукатуры из Узбекистана получили меньше трети.
После выхода в эфир нашего сюжета к нам обратилось сразу несколько бывших работников и партнеров господина Васина. Собрать их вместе помогли в региональной общественной организации «Народный контроль».
Сам Юрий Васин и его партнеры по бизнесу посетителям были не рады.
Владельцы офиса вызвали полицию. В ожидании стражей порядка выслушиваем несколько печальных историй делового взаимодействия с господином Васиным.
В процессе судебных тяжб и обращений в правоохранительные органы, говорят потерпевшие, стала прорисовываться любимая схема их оппонента.
По совокупности только известным нам потерпевшим Васин должен около 14-и миллионов. У каждого на руках исполнительные листы, которые Васин откровенно игнорирует. Как говорят потерпевший, практически всем он говорит, что у него есть якобы некие покровители.
Так еще недавно выглядела визитка бизнесмена: «ООО «Инвестстрой» при поддержке ОРОО «Инвалиды органов внутренних дел и полиции». Об этих ли учредителях идет речь – неизвестно. Однако по нашей информации, указанная организация от Васина отмежевалась еще при первых признаках скандала. Но бизнесмен и его партнеры даже при полицейских чувствуют себя вполне уверенно. Стражам порядка Юрий Васин заявил, что в офисе к нему применили физическую силу.
Объяснения полицейским пришлось давать всем участникам событий, включая нашу съемочную группу. Мы, в свою очередь, просим правоохранителей исследовать на предмет криминала изложенные в сюжете факты.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта