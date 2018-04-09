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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 40 ДТП

7 апреля в 10 часов водитель, управляя автомобилем «Лада Калина» при движении по автодороге «М2-Крым» осуществляя маневр разворота, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», с последующим наездом автомобиля «Ниссан» на стоящий автомобиль «ГАЗ». В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан», находящаяся на переднем пассажирском сидении, (женщина 1987 г.р.), получила телесные повреждения и была доставлена бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.

7 апреля в 10 часов в поселке Колпна несовершеннолетний водитель 2002 года рождения, управляя квадроциклом «Ирбис», допустил наезд на пешехода (женщину 1968 г.р.), которая двигалась по правому краю проезжей части в направлении движения транспортных средств, световозвращающие элементы на одежде отсутствовали. В результате ДТП пешеход получил травмы.

8 апреля в 12:45 минут водитель, управляя автомобилем «Чери» при начале движения в районе дома № 6 по бульвару Молодежи в Орле допустил наезд на пешехода (женщина 1974 г.р.). В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в травмпункт, после осмотра, направлена на амбулаторное лечение.