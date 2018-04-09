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Коротко о главном

- Под напором природы. 27 домов, 15 мостов и десятки дач почувствовали на себе паводок.

- «Христос Воскрес» - радостная новость для сотен миллионов человек. Православные встретили самый светлый праздник.

- Уже – годовая норма. В регионе зафиксирован 30-й случай заболевания бешенства у животных. Столько было за весь 2017 год.

- Из формата «мини» - в большой спорт. Областной турнир собрал команды из 5-ти регионов страны.

