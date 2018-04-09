Новости версия для печати МЧС: в водоемах Орловской области сегодня наблюдается снижение уровня воды Весенний паводок непосредственно затронул 27 придомовых территорий, дачи в нескольких районах и 15 низководных мостов.



Жителям домов, которые попали в зону подтопления, оказывают помощь, развернуты временные спасательные посты. Но вода затронула не только частный сектор. Жители нового многоквартирного дома, расположенного на набережной Дубровинского в Орле, откачивали воду из подвала. «Тонким местом» вновь стала дорога под Александровским мостом. Накануне проехать там было невозможно. Ливневка вновь не справилась с напором воды. Впрочем, как сообщили в МЧС, пик половодья - пройден.





Татьяна Напольских

9 апреля 2018 года







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