Новости версия для печати В Орле Пасхальным утром произошел пожар Есть погибший.



Жертвой возгорания стал немолодой житель дома № 2 по улице Добролюбова. Как ни торопились пожарные к месту возгорания, спасти пострадавшего у них не было ни единого шанса. Непоправимое произошло, вероятнее всего, еще до того, как пожар обнаружили соседи. Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по орловской области: «Криминальную направленность пожара можно не рассматривать. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение внутри деревянного строения размерами 4 на 4 метра по всей площади. В ходе ликвидации пожара, к сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина. Хозяева территории и домовладения находились на месте и пояснили, что мужчина, проживавший в данном строении, злоупотреблял спиртными напитками и имел привычку к курению». Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Окончательные выводы относительно причин возгорания остаются за экспертами испытательно-пожарной лаборатории.





Иван Суверин

9 апреля 2018 года







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