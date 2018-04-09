Новости версия для печати В минувшую субботу в Орле прошел турнир по дзюдо памяти Бориса Павленко Борис Павленко - первый обладатель звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» в Орловской области, создатель орловского Училища Олимпийского резерва.



В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из разных регионов в возрасте от 13 до 15 лет. Награды разыграны в девяти весовых категориях.



Борис Павленко является первым обладателем звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» в Орловской области. Благодаря ему в 1975 году в спортивных обществах «Динамо» и «Трудовые резервы» открылись секции дзюдо. По его же инициативе в Орле осенью 1992 года было создано Училище Олимпийского резерва.

Николай Королёв, председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России»: «Я думаю, что турнир памяти Бориса Павленко проводится заслуженно. И каждый год приезжает все больше спортсменов. И у нас такая задумка - сделать этот турнир наиболее популярным, наиболее значимым для Орловской области». В следующем году турнир памяти Бориса Павленко отметит 10-летний юбилей.





Татьяна Дьяконова

9 апреля 2018 года







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