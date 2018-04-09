Новости версия для печати В Орловской области количество зафиксированных случаев бешенства у животных в 2018 году выросло в «годовой прогрессии» На начало апреля этого года зафиксировано 30 случаев. Столько же было за весь прошлый год.



Очередной случай бешенства зафиксировали во Мценском районе. От вируса погибла лиса. Это заболевание смертельно для животных и опасно для человека. Единственной мерой профилактики является вакцинация.





Татьяна Напольских

9 апреля 2018 года







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