Новости версия для печати Совещание в администрации Орловской области: качество пассажирских перевозок и стихийные свалки Андрей Клычков поручил усилить контроль за качеством перевозок на общественном транспорте. В том, что водители нарушают элементарные правила, глава региона убедился лично - увидев курящего за рулем водителя маршрутного такси. Также не устраивает главу региона и санитарное состояние населённых пунктов области. Андрей Клычков отметил, что от стихийных свалок нужно избавляться до запланированного субботника.



С 29 апреля в регионе начнут работать сезонные дачные маршруты. Их будет 20. В связи с этим в областной администрации вновь был затронут вопрос качества пассажиро-перевозок. Обсуждая подготовку дачных маршруток к старту нового сезона, глава региона отметил, что вереницей тянутся и старые проблемы. Сегодня утром Андрей Клычков на своей странице в одной из социальных сетей разместил фото водителя автобуса, курящего за рулём.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Максимально жёсткие меры нужно предпринять. Нужно обсудить это с перевозчиками. Люди совершенно обосновано жалуются на некачественные условия оказания перевозок. Такие водители как минимум не должны работать». Сроки действующих сегодня контрактов с перевозчиками истекут в конце октября - вместе с окончанием периода работы сезонных дачных маршрутов. И требования к новым договорам с перевозчиками будут жёстче. В том числе и по части исполнения требований к безопасности и комфорту пассажиров.

Николай Злобин, первый зампред правительства Орловской области: «Общее количество сезонных дачных маршрутов, на территории Орловской области составляет 20 маршрутов. Контроль за исполнением движения перевозчиков по сезонным дачным маршрутам посредством мониторинга через ГЛОНАСС будет осуществлён. И, кроме этого, на внеплановых контрольных выездных мероприятиях». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Нужно подключаться к этой системе. Тоже со своей стороны проводить проверочные мероприятия и по графику движений, и по маршрутизации. Нужно максимально широко следить за безопасностью наших пассажиров и движения. Пресекать факты нарушения графиков движения». Таким же хвостом из года в год тянутся и другие проблемы. Тёплые деньки растопили снега на стихийных свалках. А раз их снова стало видно, нужно продолжить с ними бороться. Для этого в регионе уже стартовал экологический двухмесячник. В его рамках 28 апреля запланирован субботник.



Как сообщил начальник управления экологической безопасности и природопользования Орловской области Иван Иванов, за 2017 год было выявлено более 450 несанкционированных свалок по всей области. Большинство из них, как не печально, останутся на своих местах. По мнению Иванова, это будет продолжаться до тех пор, пока каждый житель области не заключит договор на вывоз мусора. И вопрос вновь упёрся в регионального оператора. Такие договоры с потребителями может заключать только он. Это будет прописано законодательно.



К тому же ныне действующие меры наказания – неэффективны. Штраф за выкинутый не там где нужно мусор – 1000 рублей. Однако, по мнению врио губернатора, региональный оператор – не панацея от мусора. Чиновники должны самостоятельно покончить со стихийными свалками, распланировав график работ с привлечением хозяйствующих субъектов, управляющих компаний, муниципальных унитарных предприятий.



Также власти в этом году продолжат практиковать строительство контейнерных площадок на местах стихийных свалок.





Антон Киселёв

9 апреля 2018 года







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