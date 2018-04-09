Первенство Орловской области по плаванию собрало 220 участников

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понедельник
9.04.2018
20:10:31
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Первенство Орловской области по плаванию собрало 220 участниковУчастникам турнира предстояло проплыть дистанции по 100 и 200 метров.
Первенство Орловской области по плаванию - соревнования традиционные, которые с каждым годом собирают все больше и больше участников. В этом году – их уже больше двухсот
Ребятам предстояло проплыть разные дистанции, но 200 метров - является обязательной.
Те, кто окажутся самыми быстрыми на Первенстве области, смогут поехать на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин», которые пройдут в Санкт-Петербурге
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