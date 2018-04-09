Новости версия для печати Первенство Орловской области по плаванию собрало 220 участников Участникам турнира предстояло проплыть дистанции по 100 и 200 метров.



Первенство Орловской области по плаванию - соревнования традиционные, которые с каждым годом собирают все больше и больше участников. В этом году – их уже больше двухсот

Ольга Котловская, главный судья соревнований: «К соревнованиям допускаются участники не ниже второго юношеского разряда – в младшей возрастной группе. В старшей возрастной группе – не ниже первого юношеского». Ребятам предстояло проплыть разные дистанции, но 200 метров - является обязательной.

Те, кто окажутся самыми быстрыми на Первенстве области, смогут поехать на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин», которые пройдут в Санкт-Петербурге





Юлия Опанасюк

9 апреля 2018 года







На главную страницу





