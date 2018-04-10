Новости версия для печати Орловские девятиклассники примут участие в итоговом устном собеседовании одновременно с подготовкой к государственной итоговой аттестации Как отметила руководитель регионального департамента образования Татьяна Шевцова, в этом году итоговое устное собеседование проходит в режиме апробации.



13 и 16 апреля в нем примут участие 6 493 девятиклассника. Уже со следующего года подобная процедура станет допуском к ГИА.



В нынешнем году участниками государственной итоговой аттестации станут 6 998 девятиклассников и 3 026 выпускников 11 классов. В форме единого госэкзамена ГИА будут проходить 2 977 одиннадцатиклассников.



ЕГЭ пройдет в 27 пунктах проведения экзамена.



Из областного бюджета на проведение государственной итоговой аттестации выделено дополнительно 7,17 млн рублей. За счет средств федеральной субсидии, полученной регионом в прошедшем году в размере 5,5 млн рублей, практически полностью обновлен программно-аппаратный комплекс Регионального центра оценки качества образования, приобретено новое оборудование для пунктов проведения экзамена.



Особое внимание уделяется вопросу организации экзаменов для детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в регионе для этой категории детей созданы особые условия. В частности, речь об увеличении продолжительности экзамена, соответствующей подготовке экзаменационной аудитории, организации перерывов, питания, а также возможности провести экзамен на дому учащегося, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 апреля 2018 года







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