Орловские школьники будут трудоустроены в свободное от учебы время

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вторник
10.04.2018
16:11:38
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Орловские школьники будут трудоустроены в свободное от учебы времяВ регионе дан старт одному из направлений областной программы содействия занятости населения − временной занятости несовершеннолетних с 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
К работе уже приступили ребята из Залегощенского района. Ученики Павловской средней общеобразовательной школы работают на пришкольном участке, ухаживают за животными. С 13 апреля подсобными работами в администрации Краснозоренского сельского поселения начнут заниматься местные школьники. В Россошенском сельском поселении Краснозоренского района тоже готовы принять юных работников: как только сойдет снег, начнутся работы по благоустройству улиц, скверов, парков.
В нынешнем году планируется занять на временных работах в свободное от учебы время 2,7 тысяч подростков. За свой труд ребята получают зарплату от работодателей и материальную поддержку от службы занятости. Приоритет в приеме на работу отдается детям из неполных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает информационный портал Орловской области.
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