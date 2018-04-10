Новости версия для печати МЧС: В водоемах Орловской области происходит активное снижение уровня воды По состоянию на 10 апреля зафиксировано снижение уровня воды в реках области от 14 до 141 сантиметров.



На реке Оке в городе Орле уровень воды снизился на 80 сантиметров. В реке Сосне – на 141 сантиметр, сообщает сайт Главного управления МЧС России по Орловской области. В Заводском районе города Орла подтоплено 27 придомовых территорий: в переулках Скульптурный (5 участков), Лебединый (4 участка), Проходной (6 участков), Заливной (6 участков), Городской (6 участков). О возможном подтоплении жители были оповещены заблаговременно, нарушения жизнеобеспечения нет. Частично подтоплены садоводческие участки в муниципальных образованиях области. На территории области зарегистрировано подтопление 15-ти низководных мостов (Орловский район – 5 мостов, Залегощенский район – 1 мост, Ливенский район – 2 моста, Мценский район – 3 моста, Новосильский-4 моста). Согласно прогнозу, пик половодья пройден, в дальнейшем будет проходить снижение воды в реках области. В круглосуточном режиме работают оперативные группы за контролем обстановки.





Орловское Информбюро

10 апреля 2018 года







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