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В НКМЦ им. Круглой открылось новое отделение пульмонологии и аллергоиммунологии

Новое отделение рассчитано на 30 детей, в том числе получающих лечение в режиме дневного стационара. Оно расположилось на 5-м этаже педиатрического корпуса на месте бывшего отделения недоношенных детей, которое теперь работает на базе Перинатального центра.

Евгения Черкасова, заведующая отделением пульмонологии и аллергоиммунологии НКМЦ им. Круглой: «Отделение оказывает медицинскую помощь больным с аллергологическим профилем. Это дети, страдающие обострениями хронических аллергических заболеваний и острой аллергологической патологией, такие как отек Квинке, острые аллергические крапивницы, острые аллергические заболевания сезонного характера. Также - обострения хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма и хронический обструктивный синдром у детей».

У пульмонологов наблюдаются дети с хроническими и острыми патологиями легких, в том числе - муковисцидоз, пороки развития и врожденные аномалии строения органа.

Евгения Черкасова, заведующая отделением пульмонологии и аллергоиммунологии НКМЦ им. Круглой: «На нашей базе работает один аллерголог-иммунолог, два врача-пульмонолога и два врача-педиатра».

Сегодня в отделении еще не хватает квалифицированных медсестер для работы с пациентами этого профиля. Однако сотрудники рассчитывают на выпускников медучилища.