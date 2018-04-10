Новости версия для печати На Орловщине эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 18% Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



За минувшую неделю зарегистрировано около 5,5 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Половина – дети до 14-ти лет. Доля вирусов гриппа в положительных находках респираторных вирусов возросла. И составляет более 90%. Сейчас в регионе циркулирует несколько штаммов вируса.





Татьяна Напольских

10 апреля 2018 года







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