Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- По главной улице… с вопросом: когда приведут в порядок Ленинскую? - В привычные берега… Уровень воды в орловских реках падает. - Следующая остановка – суд. В региональном следственном комитете завершено дело адвоката-лихача. - Поделись радостью своей. В Орле прошел большой Пасхальный концерт.

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Вести-Орёл

10 апреля 2018 года







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