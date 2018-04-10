Новости версия для печати Уголовное дело орловского адвоката направлено в суд Одного из членов областной коллегии адвокатов обвиняют в том, что он за рулем «Инфинити» превысил скорость и сбил пешехода.





Как сообщает сайт следственного комитета, 24 мая 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем «Infiniti FX37», нарушил скоростной режим и допустил наезд на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался в тот же день в медицинском учреждении. Как оказалось, водитель находился в состоянии опьянения. В следственном комитете завершили расследование этого уголовного дела. Оно направлено в суд.





Татьяна Напольских

10 апреля 2018 года







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