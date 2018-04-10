Новости версия для печати Сегодня одиннадцатиклассники пишут всероссийскую проверочную работу по физике Она не является обязательной и проводится по решению школы.



Проверочная работа включает в себя 18 заданий. На их решение отводится полтора часа. Она предназначена для выпускников, не выбравших физику для сдачи ЕГЭ.





Татьяна Напольских

10 апреля 2018 года







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