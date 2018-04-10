Вооруженный мужчина был задержан в центре Орла

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вторник
10.04.2018
16:11:02
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Вооруженный мужчина был задержан в центре ОрлаЗадержание провели оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР.
Спецоперация прошла вечером 9 апреля у дома № 9 по улице Ленина. Мужчина, который по предварительным данным, является руководителем преступного сообщества, уже находился в разработке у оперативников.
Как сообщили в пресс-службы УМВД РФ по Орловской области, задержанным оказался гражданин 1981 года рождения.
Мужчине инкриминируют вовлечение в проституцию и принуждение к ней. Однако, арсенал, находившийся у подозреваемого в машине, был явно нужен для других целей. Полиция обнаружила пистолет Макарова, пистолет-пулемет системы «Кедр», гранату и патроны.
Часть арсенала, а именно гранату и запал к ней, с места задержания пришлось изымать отдельно. Для этого на место задержания вызвали саперов ОМОН. Если эксперты признают оружие боеспособным, фигуранту предъявят обвинение по статье 222-й уголовного кодекса.
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