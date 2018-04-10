Накануне в Орле прошел большой Пасхальный концерт

|
вторник
10.04.2018
16:11:09
|
|
Накануне в Орле прошел большой Пасхальный концертПродолжается Светлая Седмица.
Большой Пасхальный концерт начался с выступления сводного хора Орловской Митрополии. Хор был образован в ноябре прошлого года, но уже пользуется большой популярностью. Также на сцену вышли известные орловские исполнители, среди которых Александра Семенова, православная певица Наталья Куприянова, солистка филармонии Наталья Титова.
Кроме того, подарки получили победители конкурса Пасхальных рисунков.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта