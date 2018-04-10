Новости версия для печати Проблемы строительства и ремонта дорог в Орловской области обсуждали сегодня в прямом эфире «Радио России. Орел» Гостем в студии стал первый заместитель председателя правительства Орловской области Николай Злобин.



В течение прямого эфира от жителей области поступило несколько десятков вопросов. Большинство из них Николай Злобин пообещал взять под личный контроль.

Николай Злобин, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Все темы, которые сегодня поднимаются, они, в общем-то, понятны, потому что пришла весна, и в первую очередь люди спрашивают о дороге, о подъезде, подходе – там, где они идут к школе, к дому, к социальному учреждению. И это все именно весной нужно приводить в порядок, потому что за зиму где-то произошло разрушение, и чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше. И я благодарен, что появляются адреса, по которым нужно работать. Все названные адреса будут взяты на контроль, и по всем адресам мы выполним работу». В частности, в Орле уже в 2018 году планируется отремонтировать дороги на улицах Приборостроительной, Васильевской, Скворцова, Второй Пушкарной, Картукова и ряде других объектов. Всего в перечне – 17 дорог протяженностью более 10,5 км.





Юлия Сулим

10 апреля 2018 года







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