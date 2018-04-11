Новости версия для печати 311 нарушений выявлено при обследовании жилых домов в Орловской области Эти нарушения были выявлены областным управлением государственной жилищной инспекции за 1 квартал 2018 года.



Сотрудниками жилинспекции по заявлениям собственников жилья в многоквартирных домах и при проведении плановых проверок обследованы жилые дома общей площадью более 2,1 млн кв. метров. Выявлено 271 нарушение правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 3 нарушения правил пользования жилыми помещениями и 37 нарушений норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами, сообщает информационный портал Орловской области.



Кроме того, сотрудниками Управления государственной жилищной инспекции области проведено 98 проверок в части соблюдения обязательных требований к определению платы за жилищно-коммунальные услуги. По результатам проверок управляющим организациям выдано 36 предписаний о перерасчетах платы за жилищно-коммунальные услуги.



По результатам надзорных мероприятий подготовлено 749 исполнительных документов, из них 237 предписаний, 19 протоколов и 493 акта.



Общая сумма оплаченных в первом квартале 2018 года административных штрафов по вступившим законную силу постановлениям составила более 1 млн рублей.





Орловское Информбюро

11 апреля 2018 года







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