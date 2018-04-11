Новости версия для печати В Центральном городском парке появится светодинамический фонтан Как сообщил первый зам. главы администрации города Орла Олег Минкин, планируется осуществить ремонт и восстановление существующего фонтана с заменой насосной группы и форсунок. Обновленный фонтан будет с подсветкой и звуковым сопровождением.



Для модернизации Городского парка и ряда общественных пространств города привлечен межбюджетный трансфер в размере 250 миллионов рублей.



Кроме того, по словам Олега Минкина, для создания целостности архитектурного ансамбля изменения коснутся также прифонтанной зоны и в целом входной группы в Городской парк. Территория будет вымощена тротуарной плиткой, предполагается установка малых архитектурных форм, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

11 апреля 2018 года







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