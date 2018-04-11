Новости версия для печати Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам Вместе с главой Орловской области обращения слушали и члены регионального правительства.



Жилье для сирот, переселения из ветхого аварийного жилья в городе Орле, работы торгового центра в городе Ливны – вот перечень вопросов, которые волновали жителей региона. А также поступило коллективное обращение от ливенцев по вопросу оказания помощи застройщику в завершении строительства жилого дома №159 по улице Дружбы Народов. По всем обращениям Андрей Клычков дал поручения.





Анна Боева

11 апреля 2018 года







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