За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП

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среда
11.04.2018
15:07:23
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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 24 ДТПСреди них два ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения, один человек погиб.
10 апреля в 20:45 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по ул. Пионерской в Орле, допустил наезд на пешехода - женщину 1972 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована в нейрохирургию.
10 апреля в 23 часа водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следовал по автодороге М-2 Крым, в районе 427 километра не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП пассажиры автомобиля - женщины 1954 г.р. и 1957 г.р. получили травмы и были госпитализированы в хирургическое отделение. Пассажир - мужчина 1984 года рождения от полученных травм скончался в машине скорой помощи.
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