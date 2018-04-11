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Коротко о главном

- Лучше сто раз отреагировать на учебную тревогу, чем один раз – на реальную. В торговых центрах Орла проходят пожарные учения.

- Здесь будет город-сад! В Городском парке работы должны начаться уже через несколько недель.

- В Орле готовятся закрыть вентиль. Отопительный сезон в жилом секторе может закончиться в двадцатых числах апреля. Если погода не подведет.

- Кромской детский ансамбль «Цветы России» получил звание «Образцовый».