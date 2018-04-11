Новости версия для печати МЧС: на Орловщине три низководных моста освободились от воды Это мосты в Новосильском районе - через речку Зуша вблизи сел Задушное и Ямская. И мост через речку Раковка возле села Голунь.



Остальные пока остаются в воде. Вода еще держится на территориях садоводческих товариществ в нескольких районах области. Подтопленными остаются 27 частных домов в Заводском районе Орла. Уровни воды в реках и озерах контролируются, в том числе, при помощи беспилотника.





Татьяна Напольских

11 апреля 2018 года







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