МЧС: на Орловщине три низководных моста освободились от воды

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среда
11.04.2018
15:07:20
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МЧС: на Орловщине три низководных моста освободились от водыЭто мосты в Новосильском районе - через речку Зуша вблизи сел Задушное и Ямская. И мост через речку Раковка возле села Голунь.
Остальные пока остаются в воде. Вода еще держится на территориях садоводческих товариществ в нескольких районах области. Подтопленными остаются 27 частных домов в Заводском районе Орла. Уровни воды в реках и озерах контролируются, в том числе, при помощи беспилотника.
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