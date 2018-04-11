За минувшие сутки орловские спасатели совершили 29 выездов на тушение сухой травы

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среда
11.04.2018
15:06:57
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За минувшие сутки орловские спасатели совершили 29 выездов на тушение сухой травыОбщая площадь горения составила более 18 гектаров.
Спасатели говорят, что из-за ветра, который сегодня усилился, подобные возгорания представляют реальную угрозу и лесам и жилым домам.
Обстановку, связанную с пожарами, контролируют из космоса. Космический мониторинг по выявлению термоточек позволяет оперативно реагировать на природные пожары. Накануне в регионе была зафиксирована одна термоточка – в Покровском районе.
За поджигание сухой травы и мусора предусмотрены штрафы от 2-х тысяч рублей на граждан до 200 тысяч – на юридических лиц.
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