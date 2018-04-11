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В Орле продолжаются проверки торговых центров

Подобные тренировки проводятся для того, чтобы в малейших деталях отработать взаимодействия всех служб в критических ситуациях и еще раз обучить персонал торговых центров – как надо действовать при возгорании. Проверят и работу пожарной сигнализации, и проходы к запасным выходам.

Стоит напомнить, что уже прошла волна проверок торговых центров, были выявлены недостатки, ликвидировать которые нужно в кратчайшие сроки. Как их исправили - покажут учения.