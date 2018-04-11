В Орле продолжаются проверки торговых центров

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среда
11.04.2018
15:07:00
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В Орле продолжаются проверки торговых центровЧтобы не допустить даже теоретической возможности возгорания торговых центров, там проводятся пожарные учения. Сегодня пожарные расчеты были стянуты к «Атоллу», завтра – учебная пожарная тревога заработает в «РИО».
Подобные тренировки проводятся для того, чтобы в малейших деталях отработать взаимодействия всех служб в критических ситуациях и еще раз обучить персонал торговых центров – как надо действовать при возгорании. Проверят и работу пожарной сигнализации, и проходы к запасным выходам.
Стоит напомнить, что уже прошла волна проверок торговых центров, были выявлены недостатки, ликвидировать которые нужно в кратчайшие сроки. Как их исправили - покажут учения.
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