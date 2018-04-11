Новости версия для печати В Орле готовятся закрыть вентиль Отопительный сезон в жилом секторе может закончиться в двадцатых числах апреля.



с 20 по 23 апреля. Если погода продержится в температурных значения «плюс десять», то отопление в многоквартирных жилых домах в областном центре будет отключено. Об этом сообщили в мэрии Орла. Произойти это может в период Напомним, согласно постановлению правительства страны, отключать отопление можно, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет выше восьми градусов. По прогнозам синоптиков, к концу месяца такая погода установится. Пока речь идет только о квартирах. В учреждения культуры, образования, здравоохранения тепло продолжит поступать.





Татьяна Напольских

11 апреля 2018 года







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