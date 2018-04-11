Новости версия для печати Представители регионального ОНФ заметили отсутствие низкопольного транспорта в Орле Активисты обратились в администрацию Орла с предложением принять меры для возобновления движения низкопольного транспорта в областном центре.



Такие автобусы необходимы для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.



Активисты ОНФ провели мониторинг и выявили, что на данный момент на маршрутах движения общественного транспорта в Орле работает две единицы низкопольного транспорта. До 2018 года их было шесть - пять автобусов и троллейбус. Автобусы ПАТП сейчас простаивают.





Татьяна Напольских

11 апреля 2018 года







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