Новости версия для печати В Орле находится чудотворная икона Божией Матери «Умиление» Локотская Это известная во всей России брянская святыня — чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из поселка Локоть. В 1999 году икона начала мироточить. Это единственный в мире двухсторонний чудотворный мироточивый образ.



С иконой пешим крестным ходом пройдено более 14 тысяч километров по дорогам России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Приднестровья, Абхазии. В 2012 и 2013 годах икона посетила Румынию, Чехию, Словакию. Сейчас святыня находится в Богоявленском храме Орла.





Татьяна Напольских

11 апреля 2018 года







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